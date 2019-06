Arsenal a facut o oferta uriasa pentru Ianis Hagi - surse

Ziare.

com

Jurnalistul Decebal Radulescu a anuntat, la Digi Sport Special , ca pe urmele mijlocasului ofensiv in varsta de 20 de ani s-ar afla mai multe echipe importante din Europa, printre care si Arsenal Londra.Spartak Moscova si Sevilla ar fi celelalte echipe care il curteaza insistent pe fiul lui Gica Hagi.Ultima formatie intrata in cursa pentru Ianis este Olympique Lyon, doar ca francezii s-au rezumat deocamdata doar la tatonari.Sumele de transfer vehiculate sunt si ele impresionante, aproximativ 8,5 milioane de euro.Cu siguranta, cea mai tentanta oferta e cea de la Arsenal, insa Gica Hagi se teme ca Ianis nu va fi titular din prima si nu-si va atinge potentialul maxim.3,5 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.