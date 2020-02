Avertismentul lui Steven Gerrard dupa transferul lui Ianis Hagi

Ziare.

com

Fostul mare mijlocas le-a spus scotienilor ca nu trebuie sa se astepte in niciun caz ca Ianis sa evolueze la nivelul la care o facea tatal sau."Trebuie sa fim precauti in privinta lui, iar toata lumea trebuie sa aiba rabdare. A avut doar un antrenament cu echipa, abia am avut cateva sanse sa-i aratam ce asteptam de la el. Suntem constienti de numele pe care il poarta pe spate.E important ca lumea sa nu se astepte ca tatal sau sa intre pe usa si sa evolueze precum in meciurile de la Cupa Mondiala, care m-au facut sa sar din canapea", a spus Gerrard intr-o conferinta de presa.Amintim ca Ianis Hagi a semnat, vineri, un contract cu formatia Glasgow Rangers din prima liga scotiana.Ianis va fi imprumutat pana in vara, iar scotienii au o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.La Glasgow Rangers, Ianis va fi antrenat de legendarul mijlocas al lui Liverpool, Steven Gerrard.C.S.