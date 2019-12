Belgienii anunta ca Ianis Hagi e aproape de plecarea de la Genk

Ziare.

Tanarul fotbalist nu a intrunit asteptarile belgienilor si este nemultumit cu statutul sau din club, conform jurnalistilor de la Voetbal24.be "Nu primeste sansa sa joace suficient de des", comenteaza belgienii, care scriu ca transferul s-ar putea produce dupa 1 ianuarie.Nu se mentioneaza insa nimic despre posibila viitoare destinatie a internationalului roman.Ianis a fost cumparat de Genk in vara acestui an cu 4 milioane de euro de la Viitorul Constanta.Fiul Regelui nu a avut impactul asteptat in Belgia si a marcat doar 3 goluri in cele 529 de minute disputate.Genk este a doua echipa din strainatate la care Ianis evolueaza, dupa Fiorentina C.S.