Belgienii anunta ca inca o echipa cunoscuta il vrea pe Ianis Hagi: "Negocierile sunt avansate"

Ziare.

com

Potrivit celor de la voetbalkrant.com Anderlecht a demarat discutiile pentru transferul lui Hagi junior, acestea fiind cat se poate de bune in momentul de fata."Grupul cluburilor mari care se lupta pentru semnatura lui Ianis Hagi s-a marit cu formatia care detine recordul de titluri in Belgia. Conform surselor noastre, negocierile sunt intr-un stadiu avansat.Aducerea lui Ianis Hagi ar reprezenta o lovitura pentru Anderlecht. Il ultimele saptamani, cel care a fost unul dintre starurile Campionatului European U21, a ajuns pe lista unor cluburi importante, ca Sevilla, Barcelona , Borussia Dortmund sau Ajax", noteaza publicatia citata.Anderlecht este o echipa care s-ar incadra in tiparul anuntat de Gica Hagi ca fiind dorit pentru viitoarea destinatie a fiului sau, una care sa isi permita sa cumpere jucatori cu sume importante, dar si sa ii ofere sansa de a juca.Cel mai scump transfer din istoria clubului belgian este cel al lui Nicusor Stanciu , cumparat de la FCSB cu 9,8 milioane de euro, acesta dovedindu-se insa a fi un pariu ratat complet de sefii lui Anderlecht.Si campioana Belgiei, Genk, este foarte interesata de Hagi junior, antrenorul Felice Mazzu recunoscand ca si-l doreste pe roman. Viitorul asteapta sa incaseze cel putin 10 milioane de euro in urma vanzarii lui Ianis, ceea ce l-ar transforma pe acesta in cel mai scump fotbalist vandut din Liga 1 M.D.