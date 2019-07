Belgienii anunta cat au platit cu adevarat pentru Ianis Hagi: "Adevarul este ca l-am luat la jumatate din pret"

Ziare.

Intrebat de jurnalistii din aceasta tara daca este adevarat ca Genk a investit 8 milioane de euro in transferul lui Hagi, directorul tehnic al clubului belgian, Dimitri de Conde, a dezvaluit ca suma reala este mult mai mica."Adevarul este ca l-am luat pe Hagi la jumatate din acest pret", a spus de Conde, citat de footnews.be Astfel, Genk a platit numai 4 milioane pentru a-l cumpara pe Ianis Hagi, o suma considerabil mai mica decat cele avansate pana acum.Gheorghe Hagi a declarat in repetate randuri ca Viitorul a obtinut cea mai mare suma din istorie in urma unui transfer, dar ca aceasta nu este nici pe departe atat de mare pe cat s-a vehiculat in presa.Din cele 4 milioane de euro, numai 3,2 milioane ajung in conturile dobrogenilor, 800 de mii fiind virati catre Fiorentina , club ce detinea 20% din drepturile federative.Este de asteptat ca Viitorul sa accepte aceasta vanzare pe o suma mica in schimbul unui procent important in cazul unui alt transfer, pe o suma mai mare.M.D.