"Belgienii si-au pierdut rabdarea cu Ianis Hagi"

Ziare.

com

Fiul lui Gica Hagi a fost criticat din nou de jurnalistii din aceasta tara. De aceasta data, portalul Voetbal Primeur l-a inclus in echipa "tepelor" luate de cluburile belgiene.Este pentru a doua oara in ultimele zile cand Ianis este desemnat de belgieni ca fiind o teapa."Succesorul lui Alejandro Pozuelo a fost complet lipsit de succes in ultimele luni! A venit la Genk cu referinte foarte bune, dar dupa ce a aratat cateva urme de talent la inceput a inceput sa joace tot mai putin. Nici schimbarea antrenorului nu a adus imbunatatiri in jocul sau", a scris portalul belgian.Ianis Hagi a marcat 3 goluri in acest sezon pentru campioana Belgiei.El a fost cumparat vara trecuta de la Viitorul Constanta cu 4 milioane de euro.C.S.