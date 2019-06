Britanicii l-au analizat cu atentie pe Ianis Hagi: Ce au descoperit la fotbalistul roman

Ziare.

Portalul Daily Cannon publica astfel o ampla analiza a lui Ianis Hagi , dupa ce fiul Regelui a fost monitorizat cu atentie. Ziare.com va prezinta descrierea pe care britanicii i-au facut-o asadar lui Ianis.- O face in mod obisnuit cu dreptul, dar nu se fereste sa foloseasca si stangul.- Nu este un jucator rapid, dar nici lent. Se descurca foarte bine in spatiile inguste. Ii place sa isi izoleze adversarul pentru ca apoi sa-si puna mingea pe sut.- Impresioneaza prin pasele sale. Chiar daca nu ii iese tot timpul, poate produce ocazii mari cand ii reuseste.- Ianis este unul dintre cei mai maturi jucatori tineri pe care i-am vazut in Romania pentru mult timp. Pe teren, poate echilibra jocul daca e necesar sau isi poate asuma riscuri. In afara terenului este un mentor fantastic si nu a fost implicat in scandaluri.- Nu se teme sa traga la poarta. Trage mult din afara careului, ceea ce da peste cap statisticile acestui baiat.- Un semn de ingrijorare in perspectiva unui transfer la Arsenal este faptul ca nu ar putea face fata intensitatii din Premier League. Va avea cu certitudine nevoie de o perioada de adaptare.- Se va chinui teribil in Premier League. Gica Hagi a mentionat recent ca fiul sau se va transfera in strainatate, de unde are mai multe oferte.Cel mai probabil, o decizie va fi luata dupa meciurile echipei nationale de tineret de la Campionatul European din aceasta luna.