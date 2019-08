Campioana Genk, cu Ianis Hagi pe banca, a trecut in marele derbi de Anderlecht

Ziare.

com

Genk s-a impus cu 1-0 in fata lui Anderlecht, iar unicul gol a purtat semnatura lui Samatta, golgheter al lui Genk in acest sezon.Ianis Hagi a fost rezerva neutilizata de antrenorul Felice Mazzu, care inca nu are incredere totala in mijlocasul roman de 20 de ani, care a facut cateva meciuri slabe in acest debut de sezon din Belgia.Dupa cinci etape in Jupiler League, Genk a urcat pe 5, cu trei victorii si doua infrangeri, in timp ce Anderlecht are o situatie catastrofatala, nereusind vreo victorie pana acum in acest sezon.La ultima partida, Ianis Hagi a dat o pasa de gol in victoria clara cu Beveren, scor 4-0.Genk va avea parte de un nou meci derbi runda viitoare, in deplasare la FC Bruges. Partida va avea loc pe 1 septembrie, de la ora 15:30.Tanzanianul Mbwana Samatta a marcat singurul gol al partidei de mai sus in minutul 55:Echipele de start:Screciu de la gazde si Chipciu de la Anderlecht nu au facut parte din cele doua loturi, fiind accidentati.