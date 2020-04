Campionatul de care Ianis Hagi e sfatuit "sa fuga": O porcarie mai mare nu exista!

Ziare.

Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal ii transmite lui Ianis sa nu cumva sa se intoarca in Belgia."Am mare incredere in Ianis Hag! E febletea mea si l-am tot laudat. Acum a inceput sa prinda si forta in picioare. Si convingerea mea este ca va fi un foarte bun fotbalist pentru echipa nationala", a spus Dumitru Dragomir pentru Telekom Sport "In toate campionatele lumii se poate impune. Are talent sa joace oriunde. Mai putin la belgieni. Sa fuga de Belgia. De la ei am luat forma de campionat, o porcarie mai mare nu exista! Cand am crezut ca ne indreptam si venim la 16-18 echipe am auzit ca nu vor televiziunile si nu o sa se mai schimbe nimic", a adaugat fostul presedinte LPF.Ianis Hagi (21 de ani) joaca in prezent sub forma de imprumut la Rangers, insa apartine de campioana Belgiei, Genk.Internationalul roman a ajuns la Genk de la Viitorul, in vara anului trecut, in schimbul a 4 milioane de euro.