Capitanul lui Ianis Hagi de la Genk da de pamant cu colegii sai dupa prima infrangere din noul sezon din Belgia

Genk a pierdut cu Mechelen, scor 1-3, la capatul unei partide in care Hagi a intrat abia dupa pauza, dar nu si-a putut ajuta colegii sai:Capitanul Sebastien Dewaest a fost foarte dur dupa aceasta infrangere cu colegii sai, spunand: "Trebuie sa ne pregatim de doua ori mai bine. Am parut fara dorinta, fara atitudine. Poate ca ne-am spus ca suntem campioni si ca totul va merge de la sine. Ne face bine aceasta palma. Toti trebuie sa ne privim in oglinda", a punctat jucatorul belgian, imediat dupa meci, la interviurile din zona mixta, conform presei din tara vecina cu Franta.3 puncte are campioana Genk dupa primele doua runde in Jupiler League.Gruparea lui Ianis Hagi va evolua in acest sezon in grupele UEFA Champions League.Citeste si:D.A.