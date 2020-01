Care este prima intrebare a lui Ianis Hagi pentru Leo Messi, in eventualitatea unei intalniri directe

Ziare.

com

Romanul se afla in Dubai in vacanta in aceste zile, cu ocazia Revelionului, petrecand acolo cu mai multi fosti colegi de la Viitorul. El a fost intrebat care ar fi prima intrebare pe care i-ar pune-o lui Leo Messi, marele star al Barcelonei, daca s-ar intalni vreodata cu el fata in fata."Ce intrebare i-as adresa lui Messi? Sunt prea multe care-mi vin in cap. L-as intreba cum e, cum se simte, sa fii de pe alta planeta?! Si pe Iniesta, al treilea, l-as intreba cum de reuseste sa-si pastreze calmul si sa fie mereu lucid in cele mai grele momente dintr-un meci", puncta intr-un interviu pentru portalul eusunt12.ro baiatul legendarului Gica Hagi Internationalul roman a acceptat aceasta provocare de la site-ul mai sus citat, in care sa se gandeasca ce intrebari le-ar pune unor mari fotbalisti in eventualitatea in care s-ar intalni cu acestia."Mi-ar placea sa ma intalnesc cu Pele. L-as intreba de ce nu a plecat, in perioada sa de glorie, din fotbalul brazilian pentru a-si incerca norocul la o echipa din Europa", a mai spus Hagi jr.Romanul de 21 de ani a bifat doar 19 meciuri in acest sezon pentru Genk in toate competitiile.Citeste si:D.A.