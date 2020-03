Cati bani ofera Lazio Roma pentru transferul lui Ianis Hagi

Ziare.

com

Conform presei din Italia, Lazio ar vrea sa ofere 6 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis. Sunt insa sanse mici ca suma sa fie acceptata. La Lazio Siamo Noi a scris zilele trecute ca sefii clubului Lazio a inceput deja discutiile cu anturajul lui Ianis Hagi pentru perfectarea unui transfer in vara.Ianis Hagi are deja o aventura in Italia, la Fiorentina , unde nu a reusit insa sa se impuna.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive in toate competitiile.Pentru a-l cumpara, Rangers trebuie sa achite 5 milioane de euro celor de la Genk in vara.C.S.