Ce a remarcat un fost fotbalist scotian la Ianis Hagi

Fost atacant la Rangers, Boyd afirma ca Ianis este singurul jucator din trupa lui Steven Gerrard capabil sa scoata oameni din joc."Hagi a avut un impact bun pana acum si poate ca este jucatorul de care Rangers avea nevoie in privinta creativitatii. Oamenii vorbesc despre faptul ca in Scotia este un joc bazat mult pe fizic, dar se va adapta. Este cu siguranta bun cu mingea la picior, poate scoate oameni din joc si are si capacitatea de a marca", a spus Boyd la Sky Sports.Amintim ca Ianis Hagi a fost titular din nou pentru Glasgow Rangers in partida din campionatul Scotiei disputata in deplasarea de la Kilmarnock.In prima repriza, Ianis a creat o sansa buna de gol, dupa ce i-a pasat ideal din prima lui Aribo, dar sutul acestuia s-a dus pe langa poarta.Cateva minute mai tarziu, Ianis si-a incercat norocul din afara careului, dar a sutat slab, mult pe langa poarta.In partea secunda, jocul lui Ianis a fost destul de sters, avand un singur sut slab pe poarta.Steven Gerrard l-a scos de pe teren in minutul 83, in fluieraturile fanilor lui Kilmarnock, cand scorul era 1-1. Fara Ianis, Rangers a mai primit un gol si a pierdut meciul.C.S.