Ce au remarcat italienii la Ianis Hagi: Motivul pentru care Lazio insista pentru transfer

Jurnalistii de la CalcioMercato24 noteaza ca directorul sportiv al lui Lazio este fanul lui Ianis si este convins ca acesta poate "exploda" in Serie A dupa ce i-a remarcat calitatile."Igli Tare, directorul sportiv al lui Lazio, munceste sa descopere tinere talente pe care sa le aduca la Roma si care sa explodeze in Serie A. Ianis Hagi bifeaza toate conditiile necesare pentru a juca la Lazio.Tanarul talent nascut in 1998 a aratat-o la Rangers in acest sezon. Jucatorului ii place Lazio foarte mult", a scris CalcioMercato 24.Ianis Hagi este imprumutat de Rangers de la Genk pana in vara, iar clauza sa este in valoare de 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.Ianis are deja o experienta in Italia, la Fiorentina , pentru care a prins doar un meci in Serie A.C.S.