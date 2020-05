Ce-i lipseste lui Ianis Hagi? Un antrenor italian l-a luat la puricat pe internationalul roman

Ziare.

Dorit de Lazio, Ianis mai are de crescut din punct de vedere al caracterului, spune Mangia.Totusi, Mangia considera ca Ianis e un jucator de calitate si ca a avut multe de invatat de la tatal sau."E un jucator de calitate care a avut norocul sa fie antrenat de tatal sau. A crescut cu concepte importante deoarece tatal sau exprima idei importante", a spus Mangia la Radio Musica Television."Trebuie sa creasca din punct de vedere al caracterului pentru a reusi sa se impuna la un nivel inalt", a mai spus tehnicianul italia.Lazio e gata sa intervina si sa-l transfere pe Ianis in cazul in care Rangers nu va exercita optiunea de a-l achizitiona de la Genk.Vezi si: Gazzetta dello Sport, despre noul pret cerut de Genk in schimbul lui Ianis Hagi I.G.