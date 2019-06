Ce minusuri a depistat Razvan Lucescu la Ianis Hagi

Ziare.

Antrenorul care a reusit sezonul acesta eventul in Grecia cu PAOK Salonic considera ca Ianis Hagi trebuie sa devina mai agresiv pe teren. De asemenea, Razvan e de parere ca Ianis mai are de lucrat la fizic.In schimb, tehnicianul roman a ramas impresionat de viziunea de joc a fotbalistului de doar 20 de ani, care aseara a pun serios umarul la revenirea nationalei Romaniei in deplasarea din Norvegia, scor 2-2."Are o viziune de joc extraordinara, insa are nevoie de o schimbare a atitudinii, trebuie sa devina ceva mai agresiv. De asemenea, nu are inca un fizic format", a spus Razvan Lucescu la Digi Sport.Ianis Hagi e cotat la 3,5 milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.