Ce salariu ar avea Ianis Hagi la Genk - surse

4 milioane de euro a platit Genk pentru transferul lui Ianis Hagi, iar Fanatik sustine ca acesta s-a inteleg cu campioana Belgiei pentru un salariu lunar de 55.000 de euro."Un contract de 660.000 de euro pentru fiecare dintre cei cinci ani de contract cu Genk. Efortul financiar al belgienilor, tinand cont de TVA-ul de acolo, este de circa 800.000 de euro", noteaza sursa citata.Revenind la suma de transfer, din cei 4 milioane de euro, doar 3,2 milioane de euro vor intra in contul Viitorului, 800.000 de euro fiind distruiti catre Fiorentina, ca urmare a clauzei de re-vanzare.14 goluri si 9 pase de gol a reusit Ianis Hagi in cele 39 de meciuri disputate pentru Viitorul in sezonul precedent.