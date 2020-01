Ce spune Ianis Hagi despre comparatia cu tatal sau: Iata ce calitate a mostenit de la "Rege"

Ziare.

Tanarul international roman sustine ca presiunea numelui Hagi il ajuta si il motiveaza, iar ambitia este o calitate pe care a mostenit-o de la "Rege"."Am acest nume si ma simt motivat in fiecare zi sa muncesc cat mai mult. Chiar daca m-am nascut cu aceasta presiune pot spune ca m-am obisnuit cu ea si chiar ma ajuta. Imi ofera doza corecta de adrenalina in fiecare zi si la fiecare meci.Oamenii pot face comparatii, insa este o calitate pe care am mostenit-o de la el, ambitia. Sunt un tip ambitios care intotdeauna va incerca sa lupte, sa lucreze zi de zi pentru a deveni mai bun.Tata mi-a spus ca a marcat impotriva lui Rangers! Mi-a spus ca este un club cu o istorie uriasa si cu fani incredibili. Abia astept sa joc in aceste culori si sa ii intalnesc pe suporteri ", a spus Ianis pentru Rangers TV.Ianis Hagi a fost transferat de scotienii de la Rangers in cursul zilei de vineri, el fiind prezentat oficial de gruparea din Glasgow.Tanarul mijlocas a fost imprumutat de la Genk pana la finalul sezonului cu optiunea de cumparare in schimbul a cinci milioane de euro.7 este numarul pe care Hagi il va avea pe tricou.M.D.