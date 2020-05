Clubul care insista pentru transferul lui Ianis Hagi: Este in alerta in cazul in care Rangers nu apasa tragaciul

Ziare.

"Hagi este decis sa ramana pe Ibrox, iar antrenorul Steven Gerrard spera la randul sau sa ajunga la un transfer definitiv. Insa, directorul de fotbal al lui Rangers, Ross Wilson, recunoaste ca actuala criza a coronavirusului a dus la o anumita incertitudine pe piata transferurilor in aceasta vara. Iar asta ar putea avea un impact in privinta deciziei de a-a transfera definitiv pe Hagi", scrie publicatia citata."Lazio este in alerta, in cazul in care Rangers alege sa nu apese tragaciul. Echipa din Serie A doreste un nou playmaker si a avut in vedere atragerea campionului mondial Mario Goetze de la Borussia Dortmund. Se pare, insa, ca directorul sportiv al lui Lazio, Igli Tare, prefera un transfer al lui Hagi, jucator in varsta de 21 ani. Rangers ramane in pole position pentru semnatura acestuia, dupa ce romanul a devenit un favorit al fanilor de pe Ibrok", mai scrie The Scottish Sun.Ianis Hagi a fost recrutat de la Genk in perioada de transferuri din ianuarie, pana la sfarsitul sezonului 2019-2020, facandu-se remarcat in primul rand cu ocazia victoriei dramatice a lui Rangers in fata formatiei Sporting Braga (3-2), in februarie, cand a inscris de doua ori, dupa ce oaspetii au condus cu 2-0."Inca nu am luat o decizie, a declarat Ross Wilson pentru ziarul The Herald. Suntem in contact regulat cu Ianis, asa cum suntem cu toti jucatorii. El a avut un impact fantastic si suntem foarte fericiti cu el. Este imprumutat pana la finalul acestui sezon, asa ca va fi alaturi de noi cel putin pana in iunie sau cat se va incheia sezonul. Avem o optiune exclusiva pentru el, care a fost convenita la vremea respectiva. Mai avem un pic de timp pana cand va trebui sa luam o decizie"."Avem o relatie foarte buna cu Ianis Hagi, cu agentul sau si cu tatal sau. Asta a functionat foarte bine si a fost un imprumut de succes pentru noi pana acum", a mai spus responsabilul lui Glasgow Rangers.