Cum a ratat Ianis Hagi un transfer in ultima clipa: "Scouterii erau indragostiti de el"

Ziare.

com

Ianis a fost aproape sa ajunga in Italia inainte sa semneze cu Genk, dupa ce scouterii clubului l-au urmarit de mai multe ori.Chiar daca Ianis i-a impresionat pe italieni, mutarea a picat deoarece sotia patronului lui Cagliari a intervenit si a recomandat un alt jucator, Kiril Despodov de la TSKA Sofia "Ianis ar fi trebuit sa plece la Cagliari. Au venit aici de 4-5 ori. Erau indragostiti de el! Vorbisem cu toata lumea, cu Hagi, cu Popescu. Numai ca patronul de la Cagliari e insurat cu o bulgaroaica si a transferat un bulgar.Scouterii lui Cagliari erau indragostiti de Ianis, Hagi si Popescu s-au intalnit cu presedintele clubului. Numai ca patronul de acolo a mers pe mana sotiei", a spus Giovani Becali la Digi Sport.Cumparat cu 4 milioane de euro de la TSKA Sofia, Despodov nu a convins si a fost transferat dupa doar jumatate de an in Austria, la Sturm Graz.Pe de alta parte, Ianis a fost cumparat tot cu 4 milioane de Genk, dar nu a reusit sa se impuna.C.S.