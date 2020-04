Daily Mail, despre "dezvaluirea senzationala" a lui Giovani Becali despre Ianis Hagi

Ziare.

Conform impresarului, Manchester City si Tottenham Horspur s-ar fi interesat de internationalul roman, care in prezent evolueaza la Glasgow Rangers sub forma de imprumut de la Genk."Agentul lui Ianis Hagi a facut o dezvaluire senzationala cum ca ar fi vorbit cu directorul sportiv al lui Manchester City, Txiki Begiristain, si managerul lui Tottenham, Jose Mourinho, despre Ianis Hagi", scrie sursa citata Britanicii sunt convinsi ca Ianis Hagi ar fi primit cu bratele deschise de Jose Mourinho."Daca pentru Manchester United va fi doar un jucator talentat in plus, Jose Mourinho va fi disperat sa-l aiba in lot printre optiunile pentru mijlocul terenului", mai noteaza publicatia britanica.Vezi si:5 milioane de euro e suma cu care Rangers il poate achizitiona pe Ianis Hagi, conform unei clauze din contract.4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l transfera pe Ianis de la Viitorul in vara anului trecut.Lazio Roma e o alta echipa care ar fi interesata de Ianis Hagi, potrivit mai multor informatii aparute in presa din Italia.I.G.