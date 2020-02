Dan Petrescu prezinta greseala majora comisa de Steven Gerrard in cazul lui Ianis Hagi

Ziare.

Antrenorul lui CFR Cluj i-a reprosat lui Steven Gerrard ca il foloseste pe Ianis pe postul de extrema dreapta, in loc sa il bage in spatele atacantului, intr-o pozitie mai centrala."Nu vreau sa supar pe nimeni, dar Ianis trebuie sa joace al doilea varf. Eu il vad numai in centru. Daca il baga prin dreapta sau prin stanga... Pentru mine e 10, adica sa joace in spatele varfului!Cum sa il bagi pe benzi, nu vad sa dea randament. Pana nu gaseste un antrenor care sa-l joace acolo ii va fi greu. Are calitati extraordinare in centru", a spus Dan Petrescu intr-o conferinta de presa.Ianis Hagi a marcat un gol in cele patru meciuri disputate pana acum in tricoul lui Glasgow Rangers.Este imprumutat in Scotia pana in vara, iar Rangers are o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.C.S.