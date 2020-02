Dezvaluire neasteptata: Cu ce club urias a fost la un pas sa semneze Ianis Hagi inainte sa ajunga la Glasgow Rangers

Ziare.

Potrivit spuselor fostului mare fotbalist olandez Jaap Stam, Ianis a fost aproape sa semneze cu Ajax Amsterdam in aceasta iarna."Transferul lui Ianis este o mutare buna pentru Glasgow Rangers. Ajax se uita mereu la tinerii fotbalisti talentati. Au vrut sa-l transfere, iar asta e un lucru bun", a spus Stam, citat de Rangers News.Amintim ca Ianis Hagi a semnat, vineri, un contract cu formatia Glasgow Rangers din prima liga scotiana.Ianis va fi imprumutat pana in vara, iar scotienii au o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.La Glasgow Rangers, Ianis va fi antrenat de legendarul mijlocas al lui Liverpool, Steven Gerrard.C.S.