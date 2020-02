Directorul tehnic al lui Genk ii raspunde lui Gica Hagi: Motivul pentru care Ianis a fost lasat sa plece

Ziare.

Oficialul campionei Belgiei recunoaste ca se astepta ca Ianis sa aiba un alt impact, insa nu arunca toata vina in carca lui.Imprumutul la Rangers a venit, insa, ca urmare a unei solicitari a jucatorului, nemultumit cu statutul de rezerva."E adevarat ca Hagi nu a indeplinit imediat rolul creativ pe care il aveam in minte. Normal ca ne-am fi dorit ca lucrurile sa decurga diferit, dar nu e doar vina jucatorului. Ianis, care are un anumit statut in tara sa datorita tatalui sau, a avut probleme in a se multumi cu rolul de rezerva", a spus Dimitri De Conde, potrivit Voetbal Belgie "Inteleg ca nu i-a convenit sa fie lasat in afara lotului, dar nu puteam sa-i garantam ca va juca mai mult si ca o sa ajunga titular. In acest caz, e mai bine sa fii sincer si sa-l lasi sa plece. E vorba de respect. Sper sa joace mai multe minute in Scotia", a adaugat acesta.Declaratia lui De Conde vine la scurt timp dupa ce Gica Hagi a afirmat ca: "Ce s-a intamplat nu a tinut de Ianis. Cand a jucat si a tinut de el, a demonstrat ca a fost unul dintre cei mai buni".Vezi si: Presa din Belgia: Gica Hagi a rabufnit la adresa conducerii lui Genk Glasgow Rangers l-a prezentat, vineri dimineata, pe Ianis Hagi, transferat sub forma de imprumut pana in vara de la Genk.Conform surselor noastre, in intelegerea dintre Genk si Glasgow Rangers exista si o optiune prin care formatia scotiana il poate transfera definitiv pe Ianis la sfarsitul sezonului, in schimbul a 5 milioane de euro.Glasgow Rangers este cea de-a patra echipa din cariera lui Ianis Hagi (21 de ani), dupa Viitorul, Fiorentina si Genk.La Genk, Ianis a jucat doar 718 minute in acest sezon, reusind 3 goluri si 4 pase de gol.I.G.