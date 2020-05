Echipa de top care l-a pus pe Ianis Hagi in fruntea listei de achizitii: "Va face tot posibilul sa-l transfere"

Ziare.

com

Jurnalistii de la Fichajes noteaza ca Ianis Hagi reprezinta o prioritate pentru directorul sportiv Monchi in pauza de mercato."Monchi este cunoscut prin faptul ca are o capacitate incredibila de a detecta tinerele talente care uimesc planeta fotbalului. Unul dintre aceste talente este Ianis Hagi, care isi arata potentialul la Glasgow Rangers.Oficialul Sevillei va face tot posibilul sa obtina transferul sau in perioada de mercato din vara", a notat Fichajes.Cei de la Rangers au o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro, pe care nu au activat-o insa.In plus, sursa citata scrie ca Ianis nu doreste sa se intoarca la Genk, fiind de parere ca belgienii nu s-au purtat corect cu el.Ianis s-a aflat pe lista celor de la Sevilla si in trecut, dar a ales sa mearga la Genk considerand ca are sanse mai mari sa joace.C.S.