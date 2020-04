Echipa la care Ianis Hagi s-ar integra perfect: "Ar face diferenta in ultimii 25 de metri"

Ziare.

Secundul nationalei Romaniei spune ca sistemul folosit de Simone Inzaghi i se potriveste ca o manusa internationalului roman."Pentru el, cel mai importat e sa joace. Ati vazut ca a plecat in Belgia si nu a jucat, iar in Scotia ati vazut ca a jucat meci de meci. Mie mi-ar placea sa ajunga la Lazio, pentru ca in acest sistem 3-5-1-1, el poate sa fie in spatele atacantului si cred ca se i potriveste, pentru ca e tehnic si face diferenta in ultimii 25 de metri", a spus Dica la Digi Sport "Campionatul Ialiei e foarte puternic, dar trebuie sa tinem cont ca el, cand a mai fost acolo, era foarte tanar", a continuat acesta.Presa din Italia a anuntat in mai multe randuri, in ultimele saptamani, ca Lazio e foarte interesata de transferul lui Ianis Hagi.In perioada 2016-2018, Ianis Hagi s-a aflat in lotul Fiorentinei, insa a fost folosit extrem de rar.