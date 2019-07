Exclusiv Inca doua echipe de top l-au ofertat pe Ianis Hagi

Ziare.

Surse autorizate au dezvaluit in exclusivitate pentruca Arsenal Londra si Leicester au facut oferte pentru transferul lui Ianis Hagi.Conform informatiilor noastre, reprezentantii celor doua cluburi il urmaresc pe Ianis de mai mult timp, venind in tara noastra de doua ori in aceasta primavara, la meciurile cu Universitatea Craiova De asemenea, oficialii lui Arsenal si Leicester au mers si la EURO U21 pentru a-l urmari pe Ianis Hagi, iar impresiile lor au fost pozitive.Discutiile purtate de presedintele constantenilor, Gica Popescu , au avansat in ultimele zile, iar acum Ianis Hagi trebuie sa decida unde se va transfera.Sumele oferite de cele doua cluburi depasesc 8 milioane de lire sterline plus diverse bonusuri si sunt pe placul celor de la Viitorul Constanta, insa gruparea lui Gica Hagi are si oferte mai bune din punct de vedere financiar.Totusi, primordial in cazul acestui transfer va fi rolul pe care Ianis il va avea la viitorul club, intrucat isi doreste sa aiba statutul unui jucator important, care sa primeasca sanse ca titular.Ianis mai are oferte din Belgia, Franta, Spania, Italia, Rusia, Olanda si Turcia si va lua o decizie in cateva zile.