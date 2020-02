Fanii lui Glasgow Rangers, suparati ca Gerrard l-a scos de pe teren pe Ianis Hagi: "De ce sa faci o asemenea mutare?"

Ziare.

Fanii scotienilor au fost dezamagiti ca antrenorul Steven Gerrard l-a inlocuit pe roman, desi acesta a fost foarte activ in partea secunda, acolo unde a initiat primul gol al lui Glasgow, in minutul 50, gol marcat de nou-intratul Kamberi.Pe reteaua de socializare Twitter , mai multi fani scotieni s-au aratat dezamagiti de decizia lui Gerrard, venita in minutul 78, pentru ca doua minute mai tarziu gazdele sa egaleze la doi si sa stabileasca scorul final."Nu inteleg de ce Steven Gerrard i-a scos pe Morellos si Hagi, inainte ca meciul sa se termine. S-a vazut ce greseala a facut, iar adversarii ne-au egalat!"...sau..."Cum e posibil sa-l scoti pe Ianis care a jucat foarte bine. De ce sa faci o asemenea mutare?", scriau nervosi pe Twitter doi fani ai lui Rangers.In plus, alti suporteri s-au declarat furiosi ca Gerrard nu il foloseste pe jucatorul de 21 de ani pe postul care trebuie, la mijlocul terenului: "Cand o sa-si dea seama Gerrard ca pozitia lui Hagi nu e in banda dreapta?"."O partida foarte slaba, din punctul meu de vedere. E inadmisibil ca Gerrard sa-l foloseasca pe Hagi in banda, iar faptul ca l-a scos de pe teren ne-a costat victoria. Felicitari Celtic pentru inca un titlu castigat", se aratau extrem de dezamagiti fanii echipei in alb si albastru.Celtic a triumfat duminica in fata lui Kilmarnock, scor 3-1, iar distanta acum intre cele doua rivale este de 12 puncte.Rangers are o clauza prin care la vara il poate cumpara definitiv pe Ianis Hagi de la Genk, insa va trebui sa scoata din buzunar suma de 5 milioane de euro.Citeste si:D.A.