Fanii lui Rangers au facut un sondaj despre viitorul lui Ianis Hagi - care sunt rezultatele

Un site al fanilor lui Rangers, Ibrox Noise , a facut un sondaj in legatura cu viitorul lui Ianis Hagi.Astfel, 72% dintre fani au votat ca il vor pe Ianis pe Ibrox Park si in sezonul urmator, cerand conducerii clubului sa il achitioneze definitiv.Scotienii au o clauza de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.Totusi, ultimele informatii din Scotia arata ca cei de la Rangers nu ar mai fi la fel de incantati in privinta unui transfer definitiv.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.