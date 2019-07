FC Barcelona face o oferta uriasa pentru Ianis Hagi - surse

Ziare.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor , impresionati de evolutia lui Ianis la Campionatul European de tineret, catalanii sunt dispusi sa ofere nu mai putin de 15 milioane de euro pentru decarul nationalei under 21 a Romaniei!Gica Hagi nu crede, insa, ca un transfer la formatia catalana ar fi bun pentru cariera lui Ianis.La Barcelona, Ianis ar urma sa evolueze, intr-o prima faza, la echipa a doua, in Liga a 3-a din Spania.Astfel, sansele ca Ianis sa fie convocat la nationala Romaniei din Liga a 3-a din Spania vor fi extrem de mici.6 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.Pe langa Barcelona, Ianis Hagi mai este dorit de Genk, Sevilla, Galatasaray, Borussia Dortmund sau Bayern Munchen.Ianis Hagi are 20 de ani, iar in sezonul precedent a disputat 39 de meciuri pentru Viitorul, reusind 14 goluri si 8 pase de gol.I.G.