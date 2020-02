Fiorentina, criticata dur pentru felul in care l-a tratat pe Ianis Hagi

Ziare.

com

Dupa aventurile nefericite de la Fiorentina si Genk, Ianis a reusit sa se impuna la Rangers.Evolutiile sale starnesc ecou si in Italia, unde conducerea Fiorentinei este criticata vehement pentru ca l-a lasat sa plece."Plecarea lui Ianis Hagi este o decizie dezistruoasa precum cea luata in cazul lui Ilicici inmultit cu doi! Dar era clar inca de la inceput!", a scris pe Twitter jurnalistul Massimo Basile de la Corrierre dello Sport.De asemenea, si cei de la Fiorentina News au avut un comentariu asemanator: "Fiorentina a decis sa se desparta prea devreme de Ianis Hagi".Ianis Hagi a fost jucatorul Fiorentinei timp de un an si jumatate, intre 2016 si 2018, dar a prins doar doua meciuri in Serie A.El a fost cedat apoi inapoi la Viitorul , pentru 2 milioane de euro, de unde a plecat la Genk.C.S.