Fotbalistii lui Rangers, acuzati ca il marginalizeaza pe Ianis Hagi

Ziare.

com

Fostul atacant roman Ionel Danciulescu afirma ca nu intelege de ce Ianis nu a fost lasat sa execute o lovitura libera in partida cu Leverkusen , desi a dorit acest lucru."Poate ca anumiti jucatori se simt eclipsati de forma lui Ianis si de faptul ca fanii il adora. Poate ca sunt ceva conflicte in echipa si din acest motiv colegii il marginalizeaza pe Ianis Hagi.Din ce am vazut pe acele imagini cu lovitura libera, cred ca asa stau lucrurile", a spus Ionel Danciulescu pentru ProSport , citat de Voetbal Nieuws Ianis a fost introdus pe teren abia in minutul 68, cand Leverkusen conducea cu 2-0.In minutul 78, Ianis a vrut sa execute o lovitura libera, dar Barisic i-a luat mingea din mana si l-a dat la o parte. In cele din urma, acesta a tras putin pe langa poarta.In cele din urma, Leverkusen a castigat meciul cu Rangers, din optimile Europa League, cu 3-1.C.S.