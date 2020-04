Gazzetta dello Sport anunta o oferta de 10 milioane de euro pentru Ianis Hagi

Ziare.

com

Conform editiei tiparite a cotidianului Gazzetta dello Sport, Lazio Roma este gata sa ofere 10 milioane de euro in schimbul lui Ianis Hagi.Belgienii de la Walfoot anunta ca Rangers nu va achita clauza de cumparare in valoare de 5 milioane de euro, astfel ca jucatorul se va intoarce la Genk.Clubul belgian nu il va opri insa pe Ianis si vrea sa-l cedeze in Italia, la Lazio Roma.Daca il va vinde cu 10 milioane de euro, Genk va face un profit de 6 milioane de euro cu Ianis Hagi.In Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.