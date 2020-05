Gazzetta dello Sport, despre noul pret cerut de Genk in schimbul lui Ianis Hagi

Ziare.

Gazzetta dello Sport scrie ca Lazio e interesata de internationalul roman si va incerca sa-l transfere daca Rangers nu va exercita optiunea pe care o are.Daca Rangers il poate transfera pe Ianis in schimbul a 5 milioane de euro, suma e mult mai mare pentru Lazio.Potrivit sursei citate, Genk ar fi transmis, mai nou, ca doreste cel putin 10 milioane de euro pentru Ianis.Vezi si: Prima reactie oficiala din tabara lui Rangers despre transferul lui Ianis Hagi "Pentru moment, Ianis se afla la Glasgow Rangers, dar se va intoarce in Belgia, la Genk, care a hotarat ca nu-l va ceda pe mai putin de 10 milioane de euro", noteaza publicatia in cauza.Ianis Hagi (21 de ani) evolueaza sub forma de imprumut la Rangers de la Genk.Fiul lui Gica Hagi a mai evoluat in Italia pentru Fiorentina, insa a prins rar echipa mare.Citeste si: Echipa la care Gica Hagi i-a interzis lui Ianis sa se transfere I.G.