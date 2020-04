Genk a marit suma ceruta in schimbul lui Ianis Hagi

Ziare.

com

Rangers are prima optiune, insa Lazio pare echipa mai aproape de a-si asigura serviciile internationalului roman.Daca pentru Rangers suma de transfer e de 5 milioane de euro, conform intelegerii din iarna, pentru Lazio suma e dubla!Publicatia italiana Tiscali Sport anunta ca, daca in prima faza belgienii au transmis ca vor 6 milioane de euro, odata cu trecerea timpului suma s-a marti la 10 milioane de euro.Daca tranzactia se va realiza in aceste conditii, Genk ar face un profit de 6 milioane de euro de pe urma mijlocasului ofensiv roman.4 milioane de euro a platit Genk pentru fotbalistul care in prezent evolueaza sub forma de imprumut la Rangers.Vezi si: Genk a marit suma cerut in schimbul lui Ianis Hagi I.G.