Genk mai pierde un meci fara Ianis Hagi pe teren. Romanul poate ramane fara antrenor in Belgia

Trupa lui Hagi a pierdut partida cu Gent, scor 0-2 in etapa cu numarul 14 din Jupiler League, iar clubul in alb si albastru poate sa decida demiterea antrenorului Felice Mazzu, care poate insemna si mai multe sanse de a juca pentru Ianis.Si asta pentru ca baiatul legendarului Gica Hagi nu a evoluat nici duminica seara, fiind rezerva netilizata.Depoitre si David au marcat aceste doua goluri in minutele 2 si 47.Genk este abia pe locul 9 in campionat , cu 20 de puncte, iar presa belgiana prin cotidienele Het Laatste Nieuws si La Derniere Heure anunta ca despartirea lui Mazzu de echipa e foarte aproape. Campioana en-titre din Belgia are un singur punct adunat in ultimele trei runde.Iar in ultimele 6 runde de campionat, Ianis Hagi nu a prins decat 28 de minute, nemaiavand increderea antrenorului sau cu origini italiene.In ultima etapa de Champions League, Genk a pierdut in deplasarea de la Liverpool, scor 1-2.D.A.