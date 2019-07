Gica Hagi cere despagubiri dupa ce Genk a dezvaluit suma reala de transfer a lui Ianis Hagi

Ziare.

La o zi dupa ce cei de la Genk au dezvaluit ca au platit 4 milioane de euro pentru transferul lui Ianis Hagi , Gica Hagi spune ca belgienii trebuie sa plateasca despagubiri deoarece au incalcat o clauza contractuala."Avem o clauza in contract, atunci sa plateasca!", a spus Hagi la conferinta de presa.Totodata, Regele a mentionat ca fiul sau a ales cea mai mica oferta avuta."Ati tinut minte ce v-am zis despre transferul lui Ianis? Ca am ales varianta cu banii cei mai putini. Si eu, si Ianis! N-am ales banii. Am avut si una medie, dar si una foarte mare, dar am luat-o pe cea mai mica. Am ales un lucru tehnic si vom vedea daca am ales sau nu bine. Punct", a completat Hagi.Desi initial s-a scris ca Ianis Hagi a fost vandut cu 8 milioane de euro, oficialii lui Genk au dezvaluit, vineri, ca suma este doar la jumatate, adica 4 milioane de euro.Oficialii Viitorului au sustinut ca au avut si o oferta de trei ori mai mare din Rusia, de la Spartak Moscova, pe care au refuzat-o.C.S.