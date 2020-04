Gica Hagi clarifica situatia lui Ianis: I-am zis 'Dumnezeu ti-a pus mana in cap'

Ziare.

Regele a mentionat ca Rangers nu a luat inca decizia de a-l cumpara pe Ianis, asa cum cotidianul Daily Mail a scris."Nu exista nicio miscare, e static, e acasa si lucrurile sunt asa cum le stiti. E imprumutat la Rangers cu optiune de cumparare. Pana nu se termina, Rangers poate astepta cat doreste, nu e obligata", a spus Gica Hagi la Digi Sport Regele a afirmat ca Ianis se simte foarte bine la Rangers, ca este pregatit dsa joace din nou si vrea sa ramana in Scotia."Eu il am pe Ianis in casa de o luna, se pregateste foarte bine. Cred ca daca maine se duce sa joace meci oficial s-ar putea sa joace bine. La cum joaca si se antreneaza... primeste program de la club, o face foarte bine, 100%. Cred eu ca conteaza mai putin antrenamentele, e moment de adaptare, dar competitia iti da altceva. El e imprumutat pana in vara. Eu stiu ca presa vrea sa stie.Hagi da mult, da bine, dar el e linistit. I-am zis in iarna 'Dumnezeu ti-a pus mana in cap', l-a dorit un club extraordinar, mare, puternic din Europa, un club extraordinar, cu mentalitate de castigator, iar el se simte extraordinar. A facut bine si e in situatia in care e tot fotbalul. Asteapta sa vada cand incepe. In rest, e linistit si arata bine", a adaugat Gica Hagi.Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis.C.S.