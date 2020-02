Gica Hagi, despre Ianis: Nu mai e al meu. Sa ne rugam pentru el

Ziare.

Regele a afirmat ca Ianis este deja un bun al romanilor si ii indeamna pe acestia sa se roage sa aiba succes."Ianis e al vostru, nu mai e al meu! Am martori ca acel copil a zis in tribuna ca a luat autograf de la tatal lui Ianis! Sper ca el sa va faca momente frumoase, sa aiba o cariera importanta.E un baiat tanar pentru urmatorii 10 ani si trebuie sa avem grija de el. Sa ne rugam sa joace, sa fie la un nivel cat mai mare, sa ne faca fericiti. Totusi, e si el roman ca si ceilalti. Eu mai mult de atat nu am ce sa fac", a spus Hagi intr-o conferinta de presa.Ianis Hagi a marcat un gol in cele patru meciuri disputate pana acum in tricoul lui Glasgow Rangers.Este imprumutat in Scotia pana in vara, iar Rangers are o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.C.S.