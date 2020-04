Gica Hagi, despre viitorul lui Ianis Hagi: Cand a fost refuzat?

Ziare.

"Regele" e convins ca Ianis nu poate fi refuzat si ca gruparea scotiana va activa clauza de transfer din contract."El e imprumutat la echipa, se vorbeste prea mult! El e foarte bine la club, sunt foarte multumiti de ei, el e incantat de ce a gasit acolo. S-a simtit foarte bine si atat. Vom vedea ce se va intampla! Nu in fiecare zi se schimba, o data asa, o data asa. El are hartie ca a plecat de la Genk, au hartie cei de la Rangers daca e sa-l cumpere, depinde de ei, dar nu tragem o concluzie in fiecare zi", a declarat Gheorghe Hagi pentru Telekom Sport Chiar daca Rangers nu-l va cumpara, Ianis nu duce lipsa de oferte, afirma tatal sau."Dar nu cred ca Ianis o sa duca lipsa de oferte, chiar daca nu vreau iar sa fiu rautacios... Am citit un titlu si preia toata lumea: Ianis, refuzat. Cand a fost Ianis refuzat? Eu stiu ca Ianis a fost semnat de un club, a fost platit, i s-a dat, a jucat in UCL, a facut-o foarte bine, apoi a fost o perioada cand nu a mai jucat. De ce? Nu stim! Dupa aceea jucatorul a zis vreau sa joc, atunci clubul l-a cedat, nu l-a refuzat pentru ca si de la vara Ianis are contract cu Genk. Un tanar care joaca si o face bine, nu e refuzat. Ianis e jucatorul numarul 1 in Romania care a performat in Europa, da? A jucat in Europa si a avut cea mai buna prestatie. Dupa a venit criza si Ianis nu poate fi refuzat dupa cum a jucat in Europa si in campionat", a adaugat fostul mare fotbalist roman.In ultima perioada, presa internationala a scris ca Ianis Hagi ar fi dorit de mai multe grupari importante din Europa, precum Lazio sau Real Madrid.Ianis Hagi (21 de ani) joaca in prezent sub forma de imprumut la Rangers, care are o clauza prin care il poate transfera de la Genk la sfarsitul acestui sezon.5 milioane de euro trebuie sa plateasca Rangers pentru a-l achizitiona pe Ianis Hagi de la formatia belgiana.11 meciuri a disputat Ianis in tricoul lui Rangers, reusind trei goluri si doua assisturi.