Gica Hagi dezvaluie unde ar fi putut ajunge Ianis: Mama lui ar fi vrut sa-l trimita acolo

"Regele" spune ca mama lui Ianis ar fi vrut sa-l trimita pe acesta sa studieze la Cambridge, insa decizia i-a apartinut in cele din urma fotbalistului."Ianis a copilarit cu o mentalitate deschisa. Mama lui a vrut sa-l trimita la Cambridge, dar el a vrut fotbal. El a luat decizia, nu eu. Fata mea, Kira, e actrita. De asemenea, si ea a decis singura cariera pe care s-o urmeze", a povestit Hagi intr-un interviu pentru The Athletic Ianis Hagi a inceput fotbalul la Academia tatalui sau, iar debutul la facut la Viitorul.A mai evoluat in cariera sa pentru Fiorentina, Genk, iar in prezent imbraca tricoul lui Glasgow Rangers.I.G.