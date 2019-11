Gica Hagi, indignat de situatia in care a ajuns fiul sau in Belgia

Ziare.

Regele a declarat ca nu-si explica motivul pentru care belgienii nu-l mai folosesc.Hagi banuieste ca "ceva s-a intamplat" si spune ca belgienii nu i-au dat niciun raspuns."Dintr-o data, nu stiu ce s-a intamplat. Nici el nu intelege, nici eu, pentru ca lucrurile mergeau fantastic. El era intr-o forma si pe o panta ascendenta incredibila. Juca extraordinar de bine, dovedind ca echipa castiga cu el. De cand el nu mai joaca, echipa nu a mai castigat.Nu e problema ca el a stat un meci, ci ca a stat mai multe meciuri . Un meci poti sa nu joci, ca esti obosit, cum s-a zis in public. Dar trebuie sa joci, nu poti sa dispari. Atunci, daca se intampla asa, e ceva... Intrebi de ce si nu gasesti raspuns. Nimeni nu are raspuns. Nu e bine, pentru ca el a fost oprit din crestere. Evolutiile pe care le avea erau de la bine in sus, spre foarte bine", a afirmat Gica Hagi la Telekom Sport. Ianis a bifat doar 28 de minute pentru Genk in ultimele sase partide din toate competitiile.El a marcat trei goluri in cele 439 de minute disputate pentru Genk in campionatul Belgiei, dar nu a avut continuitatea dorita pentru a putea creste.C.S.