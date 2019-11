"Gica Hagi le-a vorbit spaniolilor despre Ianis: Unde vrea sa-l duca dupa aventura de la Genk"

Ziare.

Regele l-a laudat pe Ianis, spunand ca acesta are numeroase calitati."Cel mai important lucru este ca ii place fotbalul. Este un baiat foarte dedicat, ii place sa se antreneze, are talent, este tanar si are perspective mari. Loveste bine mingea cu ambele picioare, dar joaca in aceeasi pozitie ca si mine, numar 10, ii place sa ia decizii si sa faca diferenta. Executa bine si loviturile libere, este una dintre calitatile sale. De asemenea, e inteligent si are viziune", a spus Gica Hagi pentru As Totodata, Gica Hagi a mentionat ca isi doreste ca fiul sau sa ajunga in campionatul Spaniei dupa ce va pleca de la Genk."El a luat decizia sa mearga la Genk. Este un club care formeaza jucattori si apoi ii vinde la cluburi importante din Europa. Este doar un pas pentru a progresa, apoi vom vedea. Ii recomand sa mearga in Spania. Acolo se joaca un fotbal fenomenal, creativ si tehnic, iar jucatorul trebuie sa ia decizii. Sper ca intr-o zi va ajunge in fotbalul din Spania", a adaugat Gica Hagi.Partida dintre Spania si Romania va avea loc luni, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Romania a ratat calificarea directa la EURO 2020, in timp ce Spania a castigat grupa.C.S.