Gica Hagi, primele declaratii despre interesul Barcelonei pentru Ianis Hagi

Regele a mentionat ca FC Barcelona nu e singurul mare club interesat de Ianis, dar a precizat ca gruparea catalana nu a inaintat o oferta oficiala."Interesul Barcelonei pentru Ianis... Se vorbesc atatea despre Ianis in momentul asta, ca... Se vorbeste, dar e bine. E meritul lui. A muncit pentru acest lucru. A facut-o foarte bine. Pentru mine sunt discutii, sunt vorbe, eu sunt un tip mai pragmatic si Popescu, in sensul ca a spus ca nu poate infirme sau sa confirme.Interes poate sa aiba oricine, orice club din lume. El e un jucator dorit si vedem ce se va intampla. Important e sa gasim solutia cea mai buna pentru el si viitorul lui. El e monitorizat serios de cluburile mari, de cluburile foarte mari. Daca el v-a spus ca e pregatit pentru orice...", a spus Gica Hagi la Telekom Sport.Apoi, Gica Hagi a explicat care sunt conditiile in care Ianis va pleca de la Viitorul "El trebuie sa mearga sa joace. In rest, sunt multe formule care vor fi construite, se vor construi, vom vedea. In primul rand, nu s-a luat o decizie. Suntem in perioada in care evaluam si o sa luam decizii. Acum evaluam, nu mai ascultam. Evaluam ofertele si mai devreme sau mai tarziu, sau in perioada imediata vom lua decizie. Si pana atunci evaluam ofertele care sunt si le expunem lui, pentru ca acum e linistit, inainte sa plece in vacanta si in 4-5 zile trebuie sa luam o decizie.El trebuie sa joace, sa continue pe acelasi drum, sa progreseze, are nevoie de o echipa mare. Eu ma vad cum am fost la Sportul Studentesc, perioada in care am plecat la o echipa mare, la o echipa europeana, care juca in Europa si el are nevoie de o echipa puternica ca sa devina mai bun. Doar colegii te fac mai bun, nivelul la care te duci si el trebuie sa faca lucrul asta", a mai spus Gica Hagi.Viitorul lui Ianis se va decide in aceasta saptamana, cand fotbalistul va trebui sa decida cu ce club va semna.FC Barcelona, Bayern Munchen , Borussia Dortmund, FC Sevilla , Genk, Arsenal, Galatasaray si Spartak Moscova sunt doar cateva dintre variantele vehiculate in ultima perioada.C.S.