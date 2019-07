Gica Popescu anunta ca Ianis Hagi a refuzat cea mai buna oferta din istoria Ligii 1

Ziare.

Popescu a mentionat ca rusii de la Spartak Moscova au facut o oferta record pentru transferul lui Ianis Hagi, insa jucatorul ar putea refuza transferul."Oferta celor de la Spartak, daca ar fi fost acceptata, ar fi fost cel mai mare transfer facut vreodata in Romania. Deocamdata, oferta lor exista. Este o oferta pe care sincer sa spun trebuie sa ai o putere foarte mare sa o refuzi. Dar hotararea o va lua Ianis, el va alege proiectul unde isi va putea continua forma incredibila aratata in ultimul an de zile. Sunt foarte multe oferte pe masa, Ianis le analizeaza.Se apropie de final perioada de vacanta si va trebui sa ia o decizie zilele aceastea. Daca ar fi fost sa alegem oferta financiara cea mai buna, Ianis ar fi fost plecat de mult la noua echipa. Cu Spartak nu a fost niciun fel de problema financiara. Ianis ar fi primit un salariu urias. Ar fi avut un salariu probabil de 4-5 ori mai mare decat cel oferit de celelalte cluburi. El este inclinat sa mearga spre alte proiecte", a spus Gica Popescu la Digi Sport.Intrebat daca suma de 12 milioane de euro este reala, Gica Popescu a mentionat ca "suma e pe acolo" si ca salariul ar fi de peste 2 milioane de euro pe an.De asemenea, Gica Popescu a tinut sa precizeze ca aceasta "n-ar fi cea mai mare oferta primita pentru Ianis Hagi".Ianis are oferte din Rusia, Spania, Anglia, Germania, Turcia, Belgia, Olanda si Franta si trebuie sa decida unde va juca din aceasta vara.C.S.