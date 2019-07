Gica Popescu anunta un transfer istoric pentru Ianis Hagi: "Cel mai scump jucator plecat din Romania"

Ziare.

"Baciul" sustine ca pe adresa clubului constantean a sosit o oferta uriasa pentru Ianis Hagi, insa nu doar banii sunt importanti in stabilirea urmatoarei destinatii a mijlocasului in varsta de 20 de ani."Avem pe masa oferta care l-ar face pe Ianis cel mai scump jucator plecat din Romania. Dar nu inseamna ca o acceptam, poate alegem proiectul sportiv inaintea banilor", a anuntat Gica Popescu la Digi Sport "Sunt trei oferte la care ne gandim. Din astea cred ca vom alege una. Incerc sa il tin pe Gica departe de ele, pentru ca el nu e un foarte bun negociator. Trebuie sa negociem", a completat acesta.Gica Popescu sustine ca nu exista zi in care sa nu soseasca o oferta pentru Ianis Hagi."In fiecare zi vine cate o oferta care ni se pare ca este mai buna decat ceea ce aveam pana atunci. Incercam ca in aceasta saptamana sa stim care va fi destinatia lui Ianis. A avut o oferta foarte importanta financiar si a dat-o la o parte. I se propune un salariu mult mai mare de un milion de euro. Trebuie un proiect in care sa joace si sa poata creste. Undeva unde sa decida antrenorul, nu conducerea", a conchis acesta.In acest moment, recordul pentru cel mai scump jucator transferat din Liga 1 e detinut de Nicolae Stanciu, cu a sa mutare de la FCSB la Anderlecht Bruxelles (9,8 milioane de euro).6 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.Pe langa Barcelona, Ianis Hagi mai este dorit de Genk, Sevilla, Galatasaray, Borussia Dortmund sau Bayern Munchen.Ianis Hagi are 20 de ani, iar in sezonul precedent a disputat 39 de meciuri pentru Viitorul, reusind 14 goluri si 8 pase de gol.