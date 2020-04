Gica Popescu, despre viitorul lui Ianis Hagi

Ziare.

Presedintele Viitorului dezvaluie ca internationalul roman se simte bine la Rangers si ca ar fi bine pentru el daca ar ramane cel putin doi ani in Scotia.In acelasi timp, "Baciul" anunta ca Ianis respecta tot ce i se transmite din Scotia."Are un program de antrenament de la club pe care il face zilnic. E foarte serios, mananca meniul pe care i-l dau cei de la club", a spus Gica Popescu pentru Antena Sport "Ianis, ar fi bine sa ramana la un club unde sa aiba continuitate, cel putin doi ani de zile sa joace constant. Se simte bine la Rangers, a fost primit bine de antrenor, de public", a continuat fostul mare fotbalist roman.Ianis Hagi (21 de ani) evolueaza sub forma de imprumut de la Genk la Rangers.Scotienii au optiunea de a-l transfera la capatul acestui sezon, in schimbul a 5 milioane de euro.