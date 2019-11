Gica Popescu nu-si explica situatia in care a ajuns Ianis Hagi

Ziare.

Presedintele Viitorului spune ca nu are nicio explicatie pentru decizia lui Felice Mazzu de a nu-l mai folosi pe internationalul roman."Nu avem nici noi o explicatie. Era foarte bine privit de catre presa, fani si club si antrenorul a luat decizia neasteptata ca acesta sa nu mai joace", a spus Gica Popescu intr-o interventie la Digi Sport "A marcat la meciul de debut, a marcat doua goluri atunci, mai mult de atat, un jucator de 20 de ani nu putea face. Vom vedea ce se va intampla in continuare", a completat acesta.Situatia lui Ianis s-ar putea schimba, insa, dupa demiterea lui Felice Mazzu din functia de antrenor principal al lui Genk Doar 550 de minute a evoluat Ianis Hagi pentru Genk, in care a reusit 3 goluri si doua pase de gol.4 milioane de euro a platit campioana Belgiei, in vara, pentru a-l achizitiona pe Ianis Hagi de la Viitorul.