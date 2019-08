Gica Popescu spune ca Ianis Hagi a refuzat o oferta uriasa: Putea sa se lase la 25 de ani, atat de multi bani avea

Ziare.

Gica Popescu afirma ca rusii de la Spartak Moscova i-au facut o oferta atat de mare lui Ianis incat acesta s-ar fi putut lasa de fotbal in 5 ani. Popescu nu a dezvaluit insa si suma."Fiecare isi negociaza viitorul in functie de prioritati, de cum vede viata. Sunt fotbalisti pentru care primeaza partea financiara si fotbalisti pentru care primeaza performanta. Am avut vara asta cel mai elocvent exemplu. Contractul de la Spartak Moscova era de o dimensiune financiara uriasa, dar el a ales partea sportiva. Intotdeauna ma rog ca viata sa-l rasplateasca pentru corectitudinea lui fata de fotbal.Daca alegea Spartak, din punct de vedere financiar avea viata rezolvata. La 25 de ani putea sa se lase pentru ca avea atat de multi bani castigati incat putea sa-si puna ghetele in cui. A zis ca nu vrea. A vrut Genk, a ales partea sportiva. A fost o alegere foarte grea", a explicat Popescu la PRO X.Ianis a mers in cele din urma la Genk, unde nu a reusit sa se adapteze, fiind rezerva."Orice jucator are nevoie de o perioada de adaptare, indiferent ca se numeste Zidane, Suarez sau Ianis Hagi. Unii se adapteaza in 2-3 luni, altii in 6-7-8 luni de zile. E in cunoastere acum. E alt antrneor, alta asezare a echipei.Antrenorul abia dupa 3 saptamani de cand a ajuns acolo s-a asezat cu el la discutie si s-au inteles, au vorbit despre pozitie in teren si alte lucruri tactice. Va avea timp sa joace, e un plan facut impreuna cu antrenorul", a spus Popescu.Viitorul Constanta a incasat 4 milioane de euro in schimbul lui Ianis. Rusii ar fi oferit de trei ori mai mult, dar jucatorul a vrut sa mearga in Belgia.C.S.