Gigi Becali dezvaluie conditia ca Ianis Hagi sa ajunga la FCSB

Gica Hagi n-a exclus posibilitatea ca fiul sau sa se transfere la vicecampioana Romaniei, insa i-a transmis lui Becali ca mutarea se va realiza doar daca nu se va concretiza un transfer in afara."Gica mi-a spus ca Ianis are prea multe oferte si ca o sa o aleaga pe cea mai buna. Daca nu se inteleg, discuta cu mine", a dezvaluit Becali intr-o interventie la Digi Sport Pe langa FCSB, pe urmele lui Ianis Hagi se afla mai multe echipe importante din Europa, precum Ajax Amsterdam, Galatasaray sau Sevilla.14 goluri si 8 pase de gol are Ianis pentru Viitorul, in 39 de partide disputate in toate competitiile, in acest sezon.3,5 milioane de euro este cota de piata a lui Ianis Hagi, conform transfermarkt.com.